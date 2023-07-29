Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

Он признал вину, раскаялся и сотрудничает со следствием.

Предполагаемый организатор диверсии на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области Сергей Окрушко был арестован на два месяца. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

«Избрать в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца», — сообщили в суде.

Также известно, что он признал вину, раскаялся и сотрудничает со следствием.

Изначально, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в Оренбургской области при попытке выехать за пределы России. Сам инцидент на территории завода произошел на выведенном из эксплуатации отдельно стоящем старом здании, никто не пострадал и никакого ущерба оборудованию нанесено не было.

Сейчас на НПЗ ведется плановый ремонт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как задержан подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самарской области.