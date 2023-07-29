Казахстан полностью запретит вейпы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

В Казахстане введут полный запрет на вейпы и жидкости для них

Казахстан полностью запретит вейпы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Местные депутаты обеспокоились ростом популярности электронных сигарет среди детей и подростков.

Правительство Казахстана намерено полностью запретить вейпы. Об этом сообщила парламентская партия Respublica в своем Telegram-канале.

«10 мая 2023 года депутат Нургуль Тау обратилась с запросом к премьер-министру страны. Запрос был основан на обращениях казахстанцев, которые требовали остановить распространение вейпов среди детей, подростков и молодежи», — говорится в сообщении.

Сама депутат, чьи слова приводит сайт партии, заявила, что в своем запросе предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Ее инициативу почти единогласно поддержали члены межведомственной комиссии.

Уточняется, что запрет распространяется не только на продажу, но и на импорт, экспорт и производство вейпов. Незаконными становятся также жидкости для вейпов и ароматизаторы к ним.

Радикальные меры депутаты объясняют тем, что за два года оборот вейпов в стране вырос в 300 раз, при этом увеличилось их потребление детьми и подростками.

В России введен запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, предусматривающий вето на оборот ароматизированных жидкостей, усиливающих никотиновую зависимость. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в апреле этого года.

Продажа устройств разрешена только в розничных магазинах, однако их открытая выкладка запрещена. Исключается также показ потребления электронных сигарет в рекламе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему вейпы для подростков попали в России под запрет.

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