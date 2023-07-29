«Опять не угодила»: матери Штурм не понравился ее подарок на 90-летие

Певица попросила поклонников поделиться опытом общения с пожилыми родителями.

Наталья Штурм поделилась с подписчиками кадрами празднования юбилея своей мамы Елены Константиновны, которой исполнилось 90 лет. Как можно понять из видео, опубликованного в личном блоге певицы, праздник прошел не совсем так, как она планировала.

Знаменитость пожаловалась на ресторан, в котором заказала торжественное застолье.

«Пришли в ресторан называется: пустой стол, ничего не готово. Меню смотрю: супа — нет, запеченной форели — нет, кулебяки с форелью —нет, причем каждое блюдо прилично стоит. Я в шоке! Я не довольна. Есть ли здесь поблизости еще рестораны, потому что это ужасно. Я думала, тут будет полный стол ломиться», — пожаловалась Штурм.

Поднял настроение певицы огромный торт с надписью «Продолжение следует», изготовленный кондитерами к юбилею ее матери. А вот реакция родительницы на главный подарок — ключи от новой квартиры — снова огорчила исполнительницу хита «Школьный роман».

На кадрах видно, как певица торжественно преподносит маме коробку с ключами от квартиры, однако женщина вместо ожидаемой радости сначала недоуменно смотрит на подарок, а затем заявляет, что она никуда переезжать не собирается.

«Ну и не переезжай, на здоровье», — восклицает расстроенная Штурм и в сердцах бросает ключи в коробку.

Потом она все же делает попытку переубедить маму, говоря, что новая квартира «больше, лучше, комфортнее, а внизу консьерж».

«У кого тоже пожилые родители? Как убедить их поменять условия жизни в лучшую сторону? Или это бесполезно? Поделитесь опытом. Опять не угодила», — поделилась певица в блоге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Наталья Штурм отреагировала на скандал между певицей Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, показав в соцсетях свои полуобнаженные ягодицы.