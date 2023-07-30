В России с 1 сентября запустят информационную госсистему для легкового такси

Правительство России утвердило постановление о федеральной государственной информационной системе легкового такси. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сервис будет запущен 1 сентября. К этому моменту в каждом регионе страны должны заработать три региональных реестра — перевозчиков, автомобилей и служб заказа.

«Запуск новой системы призван сделать поездки в такси более безопасными. Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси. Это позволит повысить эффективность госконтроля в сфере данного вида перевозок, обеспечить их прозрачность и законность», — сказано в заявлении.

Правительственное постановление об информационной госсистеме было подготовлено в рамках реализации норм федерального закона о такси, принятого в декабре 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном регулировании работы в этой сфере. В рамках закона предусмотрено, в том числе, создание упомянутых реестров.

Накануне запуска госсистемы министр транспорта Виталий Савельев объяснял, что она будет функционировать на единой цифровой платформе «ГосТех».

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