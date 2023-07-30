Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

NYT: Илон Маск отказал ВСУ в доступе к Starlink около Крыма

Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

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Известный бизнесмен ранее уже отключал систему в стране за неуплату.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отказал ВСУ в предоставлении доступа к спутникам Starlink около Крыма. Об этом пишет издание The New York Times.

Приближенный к ситуации источник рассказал в беседе с журналистами, что Маск неоднократно ограничивал доступ к сети с начала конфликта на территории Украины. В какой-то момент Киев запросил у него доступ к спутникам около полуострова.

«Он отклонил просьбу украинских военных включить терминал возле Крыма», — прокомментировал собеседник.

В материале не уточняется, когда именно это случилось. Однако, как отметил источник, американский бизнесмен ранее мог частично ограничивать доступ украинской стороны к Starlink за неуплату.

В июне текущего года между Пентагоном и принадлежащей Маску компанией SpaceX был заключен новый контракт, который предусматривает предоставление ВСУ услуг спутниковой связи с помощью терминалов Starlink.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск призвал власти США отчитаться о расходах на помощь Украине.

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