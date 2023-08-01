Огромная роль: добровольческие отряды ВС РФ громят боевиков ВСУ

Все усилия наших солдат направлены на победу.

Огромную роль в деле уничтожения украинских боевиков играют добровольческие отряды. Уже ставший легендарным «Барс-13» сейчас держит оборону на артемовском направлении. Вместе с бойцами на передовой находится и корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.