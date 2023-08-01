Огромная роль: добровольческие отряды ВС РФ громят боевиков ВСУ
Корреспондент «Известий» Полторанин показал работу отряда «Барс-13» в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Все усилия наших солдат направлены на победу.
Огромную роль в деле уничтожения украинских боевиков играют добровольческие отряды. Уже ставший легендарным «Барс-13» сейчас держит оборону на артемовском направлении. Вместе с бойцами на передовой находится и корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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