Нелегальный переезд: в Санкт-Петербурге прошли обыски в четырех хостелах

Главное следственное управление Следственного коммитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту незаконной миграции. Об этом 1 августа сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по городу.

Правоохранители совместно с сотрудниками Росгвардии провели обыски в четырех хостелах Красногвардейского района Северной столицы, где скрывались мигранты, незаконно проживающие на территории России. Обстоятельства происшествия до сих пор продолжаются.

По данным правоохранителей, местные жители совместно с иностранцами по подложным документам регистрировали приезжих на территории Санкт-Петербурга и получали за это деньги. Уголовное наказание по статье «Организация незаконной миграции» уже понесли девять человек.

Ранее 5-tv.ru писал о появлении в России климатеческих мигрантов.