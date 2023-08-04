«В этом нет ничего постыдного»: как Женя Медведева борется с выгоранием

Фигуристка внимательно подошла к изучению этого вопроса.

Женя Медведева рассказала, как борется с выгоранием. Своим лайфхаком она эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru в рамках VK Fest 2023.

Понятие «выгорание» знаком фигуристке не понаслышке, она даже серьезно подошла к изучению данного вопроса.

«Например, в том же XIX веке у человека меньше было задач, не было гаджетов. То есть человек встает, он выполняет одну задачу, например, завтракает или моется. Потом садится в карету, куда-то едет. У нас же это все более сложно, потому что мы одновременно можем говорить по телефону, одновременно с кем-то переписываться, готовить еду, выгуливать собаку. Из-за того, что мы такие многозадачные, случается выгорание», — поделилась Медведева.

Прежде всего, как считает фигуристка, нужно принять свое состояние физического и психического истощения, а далее необходимо начать думать над тем, как с этим эмоциональным выгоранием работать. Девушка советует в данной ситуации обратиться к психологу, а также специально выделить себе время на отдых и восстановление сил.

Уже как три года Женя Медведева не выступает как спортсменка на профессиональной арене, однако официальных заявлений о завершении карьеры от нее не поступало. Фигуристка активно развивается в медийном пространстве, параллельно участвуя в ледовых шоу Ильи Авербуха. Также в зимний период она проводит мастер-классы по фигурному катанию.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Евгения Медведева попала в ДТП в Москве.