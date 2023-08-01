Владимир Путин и Валентина Матвиенко обсудили работу Совфеда в весеннюю сессию

Эфирная новость 34 0

Президент РФ Путин провел встречу с председателем Совфеда Матвиенко

Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Совет Федерации рассмотрел и одобрил порядка 500 законов.

Президент поблагодарил Совет Федерации за особое внимание к социальным вопросам — речь об этом шла на рабочей встрече Владимира Путина с главой Верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко. На повестке были итоги работы в весеннюю сессию.

«Владимир Владимирович, сессия была достаточно напряженной, но на мой взгляд результативной, мы одобрили порядка 500 законов. Конечно, для нас были приоритетны вопросы поддержки экономики, отечественного бизнеса в условиях санкций. Безусловно, порядка 80 — это социально-значимые законы, которые были приняты нами во исполнение поручений данных в послании Федеральному Собранию», — рассказала Матвиенко.

«Спасибо, что Вы уделяете много внимания вопросам социального характера. Это же не единственный вопрос, касающийся летнего отдыха детей, хотя это сегодня наиболее актуально, тем не менее поддержка семьи, детства, материнства — это чрезвычайно важные, капитальные вещи. Но много и других вопросов, которые мы с Вами в ходе работы обсуждаем, условно, в ежедневном режиме, в рабочем режиме, так скажем. В целом, конечно, работа была достаточно напряженной, эффективной, решения принимались своевременно», — ответил президент России.

Глава Совфеда также упомянула, что, несмотря на попытки изоляции России, интенсивность межпарламентских контактов выросла. Совет Федерации принял 56 делегаций разного уровня, а сами сенаторы объездили десятки стран по приглашению коллег. По словам Валентины Матвиенко, точку зрения России хотят слышать и, так называемый, «золотой миллиард» и «коллективный Запад» — это далеко не весь мир.

+25° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
91.78
0.19 100.70
-0.24
Воздастся сторицей: 5 знаков зодиака ждет невероятная финансовая удача в ...

Последние новости

22:41
В центре Москвы вспыхнул пожар в ресторане «Лондон»
22:39
В МИД РФ заявили об эвакуации части сотрудников из Судана
22:21
«Преступная группировка»: адвокат Добровинский обратился с заявлением после жалобы на Хайдарова
22:03
Погиб на месте: жуткое ДТП с грузовиком произошло в Москве
21:45
Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву
21:27
Владимир Путин и Валентина Матвиенко обсудили работу Совфеда в весеннюю сессию

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мирr
«Прийти к кому-то поесть — с удовольствием»: Митя Фомин про собственный ресторан
Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2023 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео