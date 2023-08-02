Новый троянский конь? Лондон подозревает Пекин в слежке через машины

Так что это — шпионские игры или попытка вытеснить сильного конкурента?

Великобритания подозревает Китай в создании «нового троянского коня». Британские эксперты считают, что в этой роли выступают электрокары из Пекина, которые активно завоевывают авторынок Евросоюза. Якобы по решению китайского правительства все такие машины могут в одну секунду просто отключиться удаленно. Так что это — шпионские игры или попытка вытеснить сильного конкурента — разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

В Великобритании появился новый повод для шпиономании. Теперь безопасности Евросоюза угрожают китайские электрокары. Якобы они могут в любой момент перестать работать и парализовать дорожное движение по всей стране. Этот доклад пустил в массы Британский институт автомобильной промышленности.