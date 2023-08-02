Жители Москвы и Петербурга минувшей ночью устремили свои взоры в ночное небо. В обеих столицах можно было наблюдать «осетровую» Луну. Так называется суперлуние, когда спутник Земли окрашивается в специфический серо-зеленый цвет, напоминающий осетров.

А еще это связано с рыбалкой. Якобы индейцы поняли, что именно в этот момент она удается лучше всего. Ученые в приметы не верят. На их языке Луна находится в ближайшей точке к Земле, спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Астрологи советуют в этот период не спешить с принятием важных решений.