Леонид Слуцкий призвал к развитию молодежных проектов в селах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетил ежегодный слет молодежной организации партии. На нем рассказал о развитии молодежных проектов на селе.

«Села, деревни, поселки городского типа, в которых есть какие-то креативные пространства, молодежные центры и все такое интересное для нас с вами — их можно пересчитать по пальцам. Поэтому нам необходимо работать с молодежью на селе, нам нужно поднимать наше село, чтобы село не превращалось в какие-то пустые дома, где живут только люди старшего поколения», — заявил лидер ЛДПР.

Также Леонид Слуцкий объявил грантовый конкурс ЛДПР для сельской молодежи, основными направлениями которого станут спорт, досуг и патриотическое воспитание. По его мнению, создать новые возможности для молодежи сельских территорий России является главной задача грантового конкурса партии.

«Нам нужно вместе идти в село. Это многие пробовали до нас, ни у кого как следует не получилось. Молодежь как уезжала, так и уезжает. Точечные усилия не оправдали себя. Но у ЛДПР получится. <…> У нас уже есть на эту тему соображения. Со многими я здесь немножко успел поговорить, с кем-то говорил до этого. Мы попробуем создать матрицу креативных проектов. Их будут десятки, потом сотни и они составят единую сеть», — указал Леонид Слуцкий.

На слете участники команд обсуждают проекты, которые они будут реализовывать в рамках молодежной организации ЛДПР. Один из проектов станет победителем. Так, в форуме впервые участвуют представители Чечни, а также участники из новых российских регионов, которые отметили, что подобные слеты помогают им быстрее интегрироваться и развиваться.

«Креативные проекты направлены на сельскую молодежь. Чтобы молодежь находила себе занятие, работу, чувствовала себя уютно и перспективно там, где молодые люди родились. Не они поедут в город, а мы пойдем к ним», — отметил Слуцкий.

По его словам, ЛДПР будет помогать не только средствами гранта, но и консультациями и поддержкой. Он считает, что одними личными инициативами и грантами проблемы молодежи на селе не решить. Леонид Слуцкий подчеркнул, что нужно пересматривать работу домов культуры и библиотек, которые должны быть доступны и по вечерам, хотя бы по определенным дням, чтобы молодежь могла там проводить мероприятия и общаться.

Он добавил, что молодежная организация ЛДПР подготовит решения и для увеличения числа общественных пространств в субъектах России. Слуцкий обратил внимание на важность пересмотра работы культурно-досуговых учреждений в селах.

Помимо этого, Леонид Слуцкий на Ежегодном молодежном слета ЛДПР объявил 2024 год Годом работы «молодежки» на селе.