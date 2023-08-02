Все свое, натуральное: на прилавках в России появится больше отечественной рыбы

Ввоз продукции из недружественных стран запрещен. Что будет дальше и как это повлияет на цены?

На российских прилавках скоро будет больше отечественной рыбы. После того как власти запретили ввоз в страну рыбной продукции из недружественных стран, шанс кратно увеличить поставки получили наши производители. Вот только цены в рыбных лавках, несмотря на солидные уловы, все еще кусаются.

Ждать ли изменения динамики, а может заняться рыбной ловлей самостоятельно? Все перспективы оценила корреспондент «Известий» Екатерина Шипилова. Подробности смотрите в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Чукотке могут ограничить вывоз икры в багаже. Все — ради борьбы с браконьерами. Эксперимент связан еще и с тем, что в последние годы на Чукотке наблюдается неудовлетворительное заполнение основных нерестилищ производителей тихоокеанского лосося округа и тенденция к сокращению запасов анадырской кеты.