За тишину по ночам: в Петербурге подготовили меру против шумных авто

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В Петербурге начнут применять шумомеры для борьбы с громкими машинами

Фото, видео: www.globallookpress.com / khalil; 5-tv.ru

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Сколько придется заплатить и что думают о нововведении автомобилисты?

Актуальная инициатива московских властей, которую поддержали в правительстве и оценили в Петербурге. За ночной тишиной на городских улицах теперь будут следить техника.

Специальные приборы — шумомеры — оценят уровень звука, который издает машина или мотоцикл. И, если он будет превышен, водитель получит штраф.

Сколько придется заплатить, и что думают о нововведении автомобилисты — все выяснил корреспондент «Известий» Алексей Шанев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с июля в Петербурге значительно возросло количество платных парковок — не все водители от этого в восторге. Сейчас вдоль тротуаров нередко можно увидеть автомобили без номеров. Эвакуаторы, соответственно, не простаивают.

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За тишину по ночам: в Петербурге подготовили меру против шумных авто

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