Киллеры из банды Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 29 0

Сам Гагиев ранее сознался в совершении заказного убийства вице-премьера Северной Осетии. Однако его причастность к другим преступлениям до сих пор расследуется.

Киллеры из банды Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Двенадцать членов преступной банды Аслана Гагиева, которого считают главным киллером России, заслушали обвинительные приговоры. В их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения за решетку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, который присутствовал на заседании Второго западного окружного военного суда.

Уточняется, что все участники ОПГ признаны виновными в реализации деятельности преступного сообщества киллеров. Десять фигурантов проведут в тюрьме от 12 до 20 лет. Двое отправятся за решетку и останутся там до конца жизни за совершенные убийства, похищения и покушения.

Согласно данным следствия, члены банды Гагиева могут быть причастны к убийству от 40 до 60 человек. Среди их жертв — в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.

К услугам ОПГ прибегали и высокопоставленные лица. Экс-прокурор Владикавказа Ольга Швецова в 2012 году лично обращалась к Гагиеву — ей было нужно ликвидировать следователя Александра Леонова. Мужчина разводился с ее родственницей и планировал делить имущество.

Сам Гагиев, известный в узких кругах под прозвищем Джако, по делу с участниками банды не проходит. Разбирательства в его отношении продолжаются. С 2014 года подозреваемый находился в международном розыске, в Россию его экструдировали спустя четыре года из Австрии. С тех пор Джако находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru писал, что «челябинский маньяк» разрыдался в зале суда.

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Киллеры из банды Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного

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