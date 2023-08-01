«По любви»: «челябинский маньяк» разрыдался в зале суда

Сможет ли кто-то поверить в искренность его слов?

Обвиняемый в похищении девушки в Челябинской области Владимир Ческидов на заседании суда заявил, что не прибегал к сексуальному насилию в отношении нее.

«Ну, наверное, да, виноват», — признал он.

При этом мужчина утверждает, что не насиловал девушку. Ческидов ответил, что это было «по любви».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ческидова арестовали до 30 сентября. В настоящее время СК занимается закреплением до­казательственной базы и проверкой при­частности мужчины к совершен­ию других преступлен­ий.

Находившаяся в неволе девушка пропала еще в 2009-м. Родственники пытались ее разыскать, но их попытки не увенчались успехом.

Пострадавшей удалось сбежать, когда маньяк попал в психиатрическую лечебницу. В отношении подозреваемого возбужден ряд уголовных дел.