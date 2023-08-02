Психиатр назвал возможную причину смерти девочки из лагеря на Амуре: тело уже не ее

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 661 0

Нарколог Шуров: в случае с гибелью девочки не исключены психоактивные вещества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; личный архив Василия Шурова; 5-tv.ru

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Девятилетняя школьница перед гибелью не давала врачам дотронуться до себя и шокировала их неадекватным поведением.

Не исключено, что смерть девятилетней девочки в Амурской области связана с отравлением наркотическими средствами. Именно они могли вызвать неадекватное поведение у ребенка незадолго до гибели. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал психиатр и нарколог Василий Шуров.

До этого стало известно о странной смерти девочки в Благовещенском районе Амурской области. Медики диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. При этом поведение юной пациентки было настолько странным, что у нее заподозрили психическое расстройство.

«К сожалению, нельзя исключить в том числе и психоактивные вещества, которые изменяют сознание, и человек себя ведет неадекватно. Мы видим таких людей под действием синтетических наркотиков, которые голые по улице бегают и непонятно что творят», — пояснил Шуров.

По другой версии эксперта, у ребенка могло быть инфекционное поражение центральной нервной системы (ЦНС), например, менингит или энцефалит. Подобные заболевания, отметил Шуров, тоже протекают по типу психозов с измененным сознанием и тоже дают высокую летальность. Так или иначе нужно ждать результатов вскрытия и токсикологического исследования — только они могут указать на истинную причину гибели девочки, подчеркнул нарколог.

Шуров также не исключил, что неадекватное поведение ребенка могло быть вызвано острым психозом из-за попадания в новую обстановку в детском лагере или стать следствием травмы головы.

Трагическая и загадочная смерть девочки произошла в Благовещенском районе Амурской области. Ребенка доставили в больницу из одного из местных оздоровительных лагерей. Медики диагностировали у девочки отравление неизвестным веществом, а также предположили у нее инфекционное заболевание ЦНС и ранние проявления психического заболевания.

В тупик врачей поставило странное поведение девочки: она вела себя неадекватно, подпрыгивала, вздрагивала и не давала к себе прикоснуться. Менее чем через шесть часов после госпитализации она скончалась.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Петербурге 29-летний психотерапевт подсаживал пациентов на полусинтетические психоактивные вещества, уверяя, что в этом заключается суть лечения.

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