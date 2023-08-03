Самый уязвимый участок: может ли укус осы или пчелы убить человека

В каком случае контакт с этими насекомыми грозит необратимыми последствиями?

Как правило, именно жаркая погода является своеобразным триггером для размножения шмелей, ос и пчел, чьи укусы могут оказаться смертельными. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков советует использовать средства индивидуальной защиты в жаркий летний период. С особой осторожностью необходимо следить за ртом, грудью, шеей и лицом, ведь именно эти участки тела являются более уязвимыми для укусов ос.

Дело в том, что именно в этих частях тела сосредоточено самое большое уплотнение сосудов. Поэтому при попадании жала насекомого прямо в эту область может наступить смерть.

Жаркая погода провоцирует появление скоплений ос в довольно неожиданных местах. Они вполне могут сделать гнезда у вас на балконе или чердаке: в таком случае главное не вмешиваться и всячески избегать контакта с насекомыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, укусы каких насекомых могут быть смертельно опасны.