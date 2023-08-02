Полиция обыскивает здание Сената США из-за сообщений о вооруженном мужчине

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

На месте возможного происшествия работают экстренные службы.

Полиция обыскивает здание Сената США из-за сообщений о вооруженном мужчине

Фото: www.globallookpress.com / Egon Bömsch

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Полиция Капитолия сообщила об обысках в зданиях Сената США в связи с сообщениями о возможном нахождении внутри вооруженного человека. Всех гражданских призывают найти укрытие.

Полиция осматривает Капитолий на предмет потенциального преступника и проводит эвакуацию из близлежащих к Сенату зданий.

К месту уже подъехали пожарные и другие экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция перекрыла шоссе в Уфе из-за мужчины с гранатой.

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