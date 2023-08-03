В Кремле сообщили о предстоящей операции фигуриста Костомарова

Пресс-секретарь президента РФ вспомнил о фигуристе, общаясь с участниками форума «Территория смыслов».

Олимпийскому чемпиону по танцам на льду Роману Костомарову предстоит еще одна операция, ему также сделают ручные протезы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков — его супруга Татьяна Навка в прошлом была партнершей Костомарова и вместе с ним завоевывала золотую медаль в Турине.

Как сообщают представители РИА Новости, о фигуристе Песков вспомнил после выступления с лекцией на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодежь. События». Завершив речь, пресс-секретарь президента РФ пообщался с одним из участников мероприятия, который использует ручные и ножные протезы отечественного производства.

Дмитрий Песков спросил у своего собеседника, помогают ли разработанные в России девайсы, могут ли они дать человеку стопроцентную самостоятельность. Тот ответил утвердительно: «Конечно».

«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — отметил представитель Кремля.

Роман Костомаров попал в больницу в начале января. До этого спортсмен пережил новогодний марафон выступлений, все программы демонстрировались публике на открытом воздухе. Чемпион оказался в отделении реанимации с диагностированной пневмонией, некоторое время он дышал с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

На фоне крайне тяжелого состояния фигуриста и нарушений кровообращения из-за системы, обеспечивающей дыхание, появились проблемы с сосудами и питанием конечностей. В процессе лечения Роману Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. К весне он начал процесс реабилитации и научился, в том числе, передвигаться на протезах. Закаленный спортом звездный пациент регулярно занимается в тренажерном зале, заново постигает равновесие и прочие когда-то обыденные навыки.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео первой встречи Костомарова с детьми после выписки из больницы.