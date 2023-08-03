Производитель кофе Jacobs выведет международные бренды с рынка России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Компания несет убытки, но при этом старается сохранить свой бизнес в стране.

Производитель кофе Jacobs выведет международные бренды с рынка России

Фото: www.globallookpress.com / BAO

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Американо-голландская компания JDE Peet's, известная по производству кофе Jacobs, выведет международные бренды с российского рынка. Об этом говорится в отчете организации.

Отмечается, что после событий февраля 2022 года компания старается сохранить свой бизнес в стране так, чтобы он функционировал самостоятельно.

Между тем в первом полугодии 2023-го производитель Jacobs понес убытки в размере более 185 миллионов евро. Компания ожидает, что во втором полугодии убытки будут еще больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая российская дочка Volkswagen «Фольксваген Груп Рус» сменила название на АГР (ООО «АГР» / AGR Automotive Group).

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