Грозит ли Земле дефицит кислорода: ответ ученых

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 21 0

Климатолог Кокорин опроверг миф о нехватке кислорода на Земле

Грозит ли Земле дефицит кислорода: ответ ученых

Фото: www.globallookpress.com / NASA Earth

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У Земли есть огромный «сейф», но как человечество использует запасы кислорода и хватит ли его потомкам?

На Земле никогда не было и абсолютно нет никаких проблем, связанных с дефицитом кислорода. Подобный миф климатолог Алексей Кокорин развенчал в комментарии URA.RU.

«Сейчас ясно, что вся планета живет за счет кислорода, накопленного в прошлые миллионы лет. Это количество чуть-чуть снижается, но совершенно незначительно», — пояснил ученый.

Даже если происходит рост объемов углекислого газа в атмосфере, это не значит, что можно утверждать о недостатке концентрации кислорода, который составляет более 20%. В то время, как составляющая углекислого газа значительно меньше — всего лишь 0,04%. Если бы этот показатель немного повысился, можно было бы заключить, что количество кислорода уменьшилось, но абсолютно незначительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупнейший на Земле айсберг начал активный дрейф вдоль Антарктиды.

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