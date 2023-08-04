История жертвы «челябинского маньяка»: мать-алкоголичка, детдом и 14 лет рабства

Похищенная девушка росла в детдоме, а потом связалась с плохой компанией.

Девушка, которую похитил «челябинский маньяк» и насиловал на протяжении 14 лет, с самого детства немало натерпелась. Когда она стала жертвой насильника, ей было всего 19. Фактически, всю молодость Катя провела в рабстве. Но как жила жертва маньяка до похищения? Об этом рассказало издание KP.RU.

До похищения Екатерина жила в Сельмаше, это неблагополучный район Челябинска. Ее мама была пьющей женщиной и постоянно водила к себе домой новых мужчин. Местные жители говорят, что даже не видели, как мать ходила на работу. Также у Екатерины была сестра Елена от другого отца. Все пьянки и «встречи» с мужчинами происходили прямо при девочках.

Екатерина родилась с травмой ноги. Она хромала с детства, также у нее были проблемы с развитием. Она пошла в школу лишь в девять лет. И это было не обычное учебное заведение, а специализированный интернат.

Соседи семьи рассказали, что девочки ходили в обносках, а мать за ними вообще не следила. Также соседи рассказали, что в квартире неблагополучной семьи случился пожар. Один из маминых любовников заснул пьяный с непотушенной сигаретой, а затем комната сгорела дотла. Ремонт никакой делать не стали, просто заколотили окна фанерами. В итоге мать лишили родительских прав, а девочек отправили в детдом. Вскоре женщина умерла.

Екатерина выпустилась из детского дома в 2008 году и поселилась в той самой полуразрушенной квартире. Девушка где-то подрабатывала, а по ночам отдыхала с плохой компанией. И именно поэтому она оказалась на челябинском автовокзале. Там ее и встретил Владимир Ческидов. Он угостил девушку спиртным и предложил поехать к нему в гости.

Когда Екатерина оказалась дома у мужчины, тот приставил нож к ее горлу и продиктовал свои ужасные условия. Он потребовал, чтобы жертва не пыталась сбежать, не кричала и всегда его слушалась. Так девушка с трудным детством стала объектом насилия на долгие 14 лет.

Как девушка все-таки спаслась из рук мучителя?

Во время одной из попоек Ческидов словил белую горячку. Мать маньяка, которая, по версии следствия, покрывала его преступления, вызвала ему психиатрическую бригаду. Дверь жертвы закрыть не успели, Екатерина смогла выбраться. Она добралась до квартиры сестры, где уже вызвала полицию.

Все эти годы никто не искал Екатерину. Сестра подала заявление в полицию только в 2018-м году, когда хотела продать мамину квартиру. У полицейских, естественно, не было никаких зацепок по этому делу и Екатерина долгие годы числилась пропавшей без вести.

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