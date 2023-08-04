Шеф-повар Емельяненко показал новый способ приготовления яиц на завтрак

Шеф-повар Василий Емельяненко показал новый способ готовить яичницу на завтрак. Видеорецепт он опубликовал на своем YouTube-канале.

Ингредиенты

Кусочки хлеба — три штуки;

Куриные яйца — три штуки;

Сливочное масло — 50 граммов;

Растительное масло — капля;

Зеленый лук — две веточки;

Креветки — пару штук;

Сливочный сыр — десять граммов,

Соль — по вкусу.

Перец — по вкусу.

Способ приготовления

Для начала нужно вырезать мякоть из кусочков хлеба. На разогретую сковороду добавить небольшой кусок сливочного масла и обжарить вырезанную хлебную мякоть до хрустящей корочки с обеих сторон. После обжарки переложить на бумажнее полотенце, чтобы исключить запотевания и размокания хлеба.

Теперь нужно взять небольшие мисочки и смазать их края растительным маслом, а затем поместить в них отделенные от белка желтки. Белки можно смешать в одной емкости, посолить и поперчить их, дополнительно добавив зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу.

Кладем кусочек сливочного масла на сковороду и обжариваем что-нибудь самое любимое: ветчину, бекон, креветки, устрицы, фарш, остатки котлет и прочее. Затем обжариваем хлебные корочки, лишенные ранее мякиша. Внутрь их добавляем самое любимое и белки. На время жарки накрываем сковороду сверху фольгой.

Далее берем любой сливочный сыр и смазываем гренки. Также можно нарезать ленточки из огурцов овощечисткой и выложить их на сливочный сыр. Затем снимаем сковороду с огня и выкладываем белки в хлебных корочках на тарелку. Осталось только вложить в каждый бутерброд сырой желток. Приятного аппетита!

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