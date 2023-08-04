Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 39 0

Что происходит сегодня на передовой? Как работают военные и какие задачи ставят?

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Фадеичев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр», располагающийся в зоне проведения специальной военной операции. В ведомстве представили уникальные кадры рабочей поездки министра.

Шойгу выразил большую благодарность командованию и личному составу за отличную работу и четкое выполнение боевых задач. В частности, за успешное завершение наступления на врага на краснолиманском направлении.

Перед министром обороны выступил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев с докладом, а также командиры и офицеры штаба. Они рассказали об обстановке и ситуации на линии соприкосновения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

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Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр»

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