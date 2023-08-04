«Ушла сегодня»: умерла жена Раймонда Паулса

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 6 075 0

Умерла жена композитора Раймонда Паулса

«Ушла сегодня»: умерла жена Раймонда Паулса

Фото: фото из открытых источников

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Что произошло с супругой именитого артиста?

Умерла жена знаменитого композитора Раймонда Паулса — Лана Паула. Об этом в социальных сетях сообщила внучка артиста Анна-Мария Паула.

«Моя бабушка ушла сегодня. Она была самым лучшим человеком, которого я знала», — написала она.

В последнее время Лана Паула серьезно болела. Так, в 2022-м она перенесла операцию на ноге, после которой у нее появились трудности с передвижением.

Факт наличия проблем со здоровьем супруги признавал и сам Паулс. Он даже подчеркивал, что и себя чувствует не очень хорошо — ему выписывают «килограммы лекарств».

Супруги 31 августа отметили бы 61-ю годовщину свадьбы. Они познакомились в 1959-м в Одессе, куда Паулс приехал на гастроли — Лана в то время работала экскурсоводом в одной из гостиниц.

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