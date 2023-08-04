«Считает угрозой»: как Польша отвесила пощечину Зеленскому

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 98 0

Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла

«Считает угрозой»: как Польша отвесила пощечину Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Польская сторона не промолчала о вызове своего посла в украинский МИД.

Отношения Украины и Польши пострадали после того как вторая продлила запрет на экспорт украинской сельхозпродукции и отреагировала на вызов посла в МИД. Об этом пишет газета Politico.

«В последние месяцы отношения с Киевом пострадали из-за решения Варшавы продлить запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который польское правительство считает угрозой для интересов отечественных аграриев», — говорится в публикации.

Отмечается, что именно таким образом Польша отвесила президенту Украины Владимиру Зеленскому пощечину, ответив еще и за вызов посла в МИД, который лишь потребовал быть благодарнее польской стороне за оказываемую помощь. Премьер-министр Матеуш Моравецкий посчитал такое поведение киевского режима недопустимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, отношения между Украиной и Польшей развиваются очень стремительно и очень интересно.

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