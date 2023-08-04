Там предупреждают, а здесь вредят: к чему снятся клещи и опасно ли это

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 29 0

Сонник Фрейда: клещи сняться к измене любимого

Там предупреждают, а здесь вредят: к чему снятся клещи и опасно ли это

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Ночные видения иногда бывают вещими. Но как понять, что пора бить тревогу?

Сонники по-разному толкуют феномен присутствия клещей в наших сновидениях. И каждый из них имеет специфический подход к разъяснению столь необычного явления. Оказывается, даже столь вредоносные насекомые способны принести человеку пользу через сны, сообщают dni.ru.

Например, в соннике Фрейда говориться о том, что клещи снятся к измене любимого человека. Сонник Миллера совершенно по-иному разъясняет такой сон: либо к финансовым трудности, либо грядет болезнь. Близко здесь по смыслу толкование Ванги, которая считала, что клещ во сне является олицетворением человека, который выкачивает из вас деньги и энергию.

В Мусульманском соннике клещи во сне олицетворяют недоброжелателей, которые посягают на ваше имущество. Это люди, с которыми вы стремитесь разорвать всякие отношения в реальной жизни, но не можете этого сделать.

Очевидно, что смысл всех толкований имеет одну и ту же простую подоплеку: кто-то высасывает из вас кровь. Что бы это ни было, — энергия, средства, ресурсы и даже добрые чувства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал к чему снится измена.

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