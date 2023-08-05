Два буксира отправились к месту происшествия с танкером около Керчи
Судно получило повреждения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ
Два буксира отправились к месту происшествия с танкером в Керченском проливе, сообщили «Известиям» в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.
Отмечается, что судно получило повреждения.
Несколькими часами ранее в Керчи прозвучали громкие звуки. Примерно в это же время движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил, что эти звуки не имели никакого отношения к мосту — он был закрыт из-за угрозы атаки. В настоящее время движение открыто.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что движение судов и полеты летательных аппаратов были ограничены в районе Керченского пролива. Для следующих из Черного моря кораблей организован специальный район досмотра.
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