В Керченском проливе ограничено движение судов и летательных аппаратов

Для морского транспорта создан специальный район досмотра.
Фото: www.globallookpress.com / Anton_Astrey/ twitter.com
Движение судов и полеты летательных аппаратов были ограничены в районе Керченского пролива. О принятых мерах сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве пояснили — под запрет попали все суда и плавательные средства, в том числе для передвижения под водой. Запрещена постановка на якорь и приводнение. Людям также запретили находиться в акватории Черного моря в месте действующих ограничений. Район ограничения выделен береговой чертой, уточнили в МО.
Однако, добавили в министерстве, есть и исключения— передвигающиеся в дневное время суток суда, следующие строго по фарватерам и рекомендованным путям могут проходить по воде через пролив транзитом или же в его порты. Для следующих из Черного моря кораблей был организован специальный район досмотра.
Ответственные службы будут также бдительно следить и за воздушным пространством — полеты летательных аппаратов также запрещены. Когда будут сняты ограничения — не уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ снова попытались атаковать российский корабль в Черном море.
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