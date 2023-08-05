В Японии изобрели вакцину, которая может спасти человечество от Альцгеймера

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 56 0

Вакцина от Альцгеймера прошла первые испытания на мышах

В Японии изобрели вакцину, которая может спасти человечество от Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / Eugene Hoshiko

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Исследования японского препарата прошли успешно. В чем его уникальность?

Ученые токийского университета Дзюнтендо в рамках научных сессий Американской ассоциации кардиологов представили миру данные о результатах исследований новой вакцины, которая обладает свойствами для лечения болезни Альцгеймера, передает csn-tv.ru.

Испытания нового препарата проводились на подопытных мышах. В ходе исследованиях удалось выяснить, что в результате вакцинаций у мышей снизилось колличество отложений токсичного белка бета-амилоида, который вызывает развитие деменции. Также мыши стали гораздо более адаптированы к окружающей среде и менее тревожны. Помимо этого значительно снизились воспалительные процессы, а это значит, что препарат полезен для активной мозговой деятельности.

В настоящее время ученые заинтересованы в проведении дополнительных исследований для выявления спени безопасности использования потенциальной вакцины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Америке обнаружили вакцину от Альцгеймера.

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