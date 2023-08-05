В Японии изобрели вакцину, которая может спасти человечество от Альцгеймера

Вакцина от Альцгеймера прошла первые испытания на мышах
Фото: www.globallookpress.com / Eugene Hoshiko
Исследования японского препарата прошли успешно. В чем его уникальность?
Ученые токийского университета Дзюнтендо в рамках научных сессий Американской ассоциации кардиологов представили миру данные о результатах исследований новой вакцины, которая обладает свойствами для лечения болезни Альцгеймера, передает csn-tv.ru.
Испытания нового препарата проводились на подопытных мышах. В ходе исследованиях удалось выяснить, что в результате вакцинаций у мышей снизилось колличество отложений токсичного белка бета-амилоида, который вызывает развитие деменции. Также мыши стали гораздо более адаптированы к окружающей среде и менее тревожны. Помимо этого значительно снизились воспалительные процессы, а это значит, что препарат полезен для активной мозговой деятельности.
В настоящее время ученые заинтересованы в проведении дополнительных исследований для выявления спени безопасности использования потенциальной вакцины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Америке обнаружили вакцину от Альцгеймера.
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