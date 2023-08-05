Пораженные свинцом: почему люди становятся преступниками

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 92 0

PLOS: асоциальному поведению может способствовать влияние свинца в детстве

Пораженные свинцом: почему люди становятся преступниками

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Сначала вызывающее поведение, а во взрослом возрасте — склонность к преступлениям. Как отравление свинцом влияет на психическое развитие детей?

Американские ученые Университета Джорджа Вашингтона провели исследование, в ходе которого выяснили, что при поражении свинцом в раннем возрасте дети становятся склонны к девиантному поведению, а во взрослом возрасте чаще совершают преступления, сообщается в научном журнале PLOS Global Public Health.

Ученые сделали подсчеты, и, оказалось, по статистике дети, которые каким-либо образом пострадали от воздействия свинца, будь то в утробе матери или в раннем возрасте, чаще других попадают в тюрьму и совершают преступления.

Медицинские исследования показали, что у пораженных детей также развивается дисфункция иммунной системы, задержка роста и умственного развития, заболевания почечной и сердечно-сосудистой систем.

В дальнейшем ученые университета планируют проводить дополнительные исследования для более обширного изучения проблемы.

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