МИД России осудил террористическую атаку Украины на российский танкер

Министерство иностранных дел России осудило террористическую атаку украинской стороны на российский танкер «Сиг» в Керченском проливе. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой появился на сайте ведомства.

Отмечается, что российское гражданское судно было атаковано в ночь с 4 на 5 августа безэкипажным морским дроном и получило пробоину в области машинного отделения. Лишь по счастливой случайности экипаж танкера не пострадал.

Ответственность за теракт фактически взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Ее руководитель Василий Малюк, по словам Захаровой, со «свойственной укронацистам бесчеловечностью» назвал теракт «законным, логичным и эффективным шагом».

«Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы», — заявила представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что киевский режим при попустительстве Запада активно применяет все новые террористические методы. Она подчеркнула, что подобные акции не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта ранее заявили, что танкер «Сиг» был атакован, предположительно, морским дроном. Получив повреждения, судно осталось на плаву, на его борту никто не пострадал, угрозы загрязнения окружающей среды нет. Предотвратить затопление танкера помогли оперативные действия двух судов Морспасслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ООН призвали воздержаться от эскалации конфликта после атаки на российский танкер.