ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 282 0

Один из снарядов попал в здание университета, в результате чего возник сильный пожар. Сейчас с огнем борются сотрудники МЧС.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинские националисты ударили по Донецку, предположительно, кассетными боеприпасами. Одно из попаданий пришлось на корпус Донецкого национального университета экономики и торговли. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры последствий атаки.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был зафиксирован в 22:05 по месту времени. Под удар попали Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города.

На месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших нет.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне Донецк и Горловка также подверглись атаке со стороны украинских боевиков.

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