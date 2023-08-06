«Пищеварительный кошмар»: врач рассказала, чем нельзя запивать шашлык

Гастроэнтеролог Кашух: шашлык нельзя запивать холодным квасом или пивом
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Turusov
Доктор назвала напитки, которые нельзя употреблять с приготовленном на мангале мясом. Почему пиво в этом списке?
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем нельзя запивать шашлык. Строгих рекомендаций по этому поводу нет. Но врач сослалась на свой опыт и отметила, что напитки должны быть комнатной или даже более высокой температуры. Об этом доктор сообщила изданию Газета.ру.
«Общее правило такое: чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока», — заявила врач.
Доктор высказала непопулярное мнение, которое не понравится любителям отдыха на природе: она советует при походе на шашлыки отказаться от лимонадов, кваса и даже пива. А также она рекомендовала вообще не употреблять алкоголь во время посиделок с сочным куском мяса.
«Это блюдо само по себе достаточно тяжелое, а вместе с алкоголем оно и вовсе превращается в эдакий „пищеварительный кошмар“ для организма», — заявила гастроэнтеролог.
Также врач советует не останавливать свой выбор на соках. Все дело в том, что эти напитки очень сладкие, а шашлык очень калорийный. Такое комбо повышает риск набора веса. Доктор рекомендует к шашлыкам брать теплые морсы, компоты из сухофруктов, зеленый или травяной чай.
Ранее 5-tv.ru показал, что рецепт вкуснейшей закуски на мангале.
Читайте также
52%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?