«Пищеварительный кошмар»: врач рассказала, чем нельзя запивать шашлык

Доктор назвала напитки, которые нельзя употреблять с приготовленном на мангале мясом. Почему пиво в этом списке?

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, чем нельзя запивать шашлык. Строгих рекомендаций по этому поводу нет. Но врач сослалась на свой опыт и отметила, что напитки должны быть комнатной или даже более высокой температуры. Об этом доктор сообщила изданию Газета.ру.

«Общее правило такое: чем холоднее напиток, тем выше риск спазма общего желчного протока», — заявила врач.

Доктор высказала непопулярное мнение, которое не понравится любителям отдыха на природе: она советует при походе на шашлыки отказаться от лимонадов, кваса и даже пива. А также она рекомендовала вообще не употреблять алкоголь во время посиделок с сочным куском мяса.

«Это блюдо само по себе достаточно тяжелое, а вместе с алкоголем оно и вовсе превращается в эдакий „пищеварительный кошмар“ для организма», — заявила гастроэнтеролог.

Также врач советует не останавливать свой выбор на соках. Все дело в том, что эти напитки очень сладкие, а шашлык очень калорийный. Такое комбо повышает риск набора веса. Доктор рекомендует к шашлыкам брать теплые морсы, компоты из сухофруктов, зеленый или травяной чай.

Ранее 5-tv.ru показал, что рецепт вкуснейшей закуски на мангале.