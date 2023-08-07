МИД России объявил о протесте посольству Японии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 98 0

Токио указали на вмешательства во внутренние дела нашей страны.

МИД России объявил о протесте посольству Японии

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Россия выразили протест посольству Японии в Москве в связи с предоставлением Токио официальной площадки для форума нежелательной организации. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Японской стороне было указано, что этот шаг, равно как и подключение к упомянутому сборищу депутатов Парламента Японии, подписавшихся под итоговым „документом“ с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны», — говорится в заявлении.

В МИД отметили, что таким шагом Япония продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России. Практика, разрушающая остатки отношений, должна быть прекращена, а «японские апологеты террористических идей — понести заслуженное наказание», считают во внешнеполитическом ведомстве страны.

В противном случае Россия оставляет за собой право принять более серьезные ответные меры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как посол Финляндии был вызван в МИД России.

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