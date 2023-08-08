А не рванет, как в Турции? Насколько опасно хранить дома зерно

Доктор технических наук объяснил причины взрыва на элеваторе в турецком порту Дериндже.

Взрыв зернового элеватора в турецком порту Дериндже встревожил россиян, которые хранят у себя дома зерно. Многие из них сейчас задаются вопросом: не станут ли и их запасы бомбой замедленного действия? Насколько обоснованы эти тревоги, в беседе с 5-tv.ru рассказал доктор технических наук, профессор Юлий Щукин.

По словам эксперта, взрывы на зерновых элеваторах — это «рядовое явление». Щукин пояснил, что взрыв в зернохранилище происходит в результате накапливания статического электричества от движущихся частиц зерновой пыли.

«Движущиеся части образуют статическое электричество и могут вызвать быстро протекающие процессы в виде детонации», — отметил Щукин.

Тех же, кто хранит зерно дома, профессор успокоил: взрывоопасная ситуация возникает только при больших массах зерна и объемах движущихся частиц. Как раз таких, которые скапливаются в элеваторах и подобных крупных зернохранилищах.

Взрыв в турецком Дериндже на побережье Мраморного моря прогремел на одном из элеваторов во время загрузки судна зерном. Позднее глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал сообщил, что ЧП произошло из-за детонации зерновой пыли. В результате взрыва пострадали 13 человек, повреждения получили 13 элеваторов в порту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в промышленном кластере Турции, где огонь охватил десять заводов.