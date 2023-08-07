«Определяют жертву за секунды»: как не стать добычей преступника или маньяка

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Психолог Боголепов: преступники определяют жертву в толпе по походке

«Определяют жертву за секунды»: как не стать добычей преступника или маньяка

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Спровоцировать злоумышленника на нападение могут незначительные детали, о которых сам человек даже не задумывается.

Чтобы не стать жертвой преступника или маньяка, то для начала нужно посмотреть внутрь себя и понять, можете ли вы представлять интерес для них. Об этом в интервью изданию «Страсти» заявил криминальный психолог Сергей Боголепов.

«Профессиональные преступники нападают далеко не на каждого. Они за несколько секунд определяют свою потенциальную жертву. Разговоры о том, что они это делают, наблюдая за людьми неделями, — полный бред. Достаточно взглянуть, как идет человек. Несобранность, нерешительность и нескоординированность походки — основной ключ. „Походка лоха“», — объяснил эксперт.

Также Боголепов рассказал, как не стать жертвой домашнего насилия, на которое жалуются многие женщины. По словам психолога, бытовому насилию чаще подвергаются те, кому свойственно не брать ответственность за свою жизнь. Это обратная сторона подхода «как за каменной стеной», пояснил Боголепов.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рекомендации психолога Елены Яриковой на тему того, как распознать скрытое вербальное насилие.

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