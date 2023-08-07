«АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Largus на завод в Ижевске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Последняя партия машин сойдет с конвейера в Тольятти в августе. С чем это связано?

«АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Largus на завод в Ижевске

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Компания «АвтоВАЗ» переносит производство автомобилей Lada Largus из Тольятти в Ижевск, в связи с чем выпуск машин данного семейства приостанавливается. Об этом заявила пресс-служба автопроизводителя.

Уточняется, что перенос производства планируется завершить во втором квартале 2024 года. При этом компания в августе планирует выпустить последнюю партию из 635 Lada Largus на площадке в Тольятти, а до конца этого года — произвести опытную партию электромобилей E-Largus в Ижевске.

В «АвтоВАЗе» пояснили, что приостановка выпуска Largus обусловлена планами максимальной загрузки всех трех конвейерных линий на заводе в Тольятти в ближайшие годы. Производитель намерен увеличить объемы выпуска как уже известных моделей, так и новых — Lada Iskra, Lada Aura и нового кроссовера на базе Vesta.

Производственные площадки компании «АвтоВАЗ» расположены в Петербурге, Ижевске и Тольятти. Там собираются модели Vesta, Largus, Granta и Niva. За 2022 год российский производитель продал почти 189 тысяч машин. В том же году государственной собственностью России стала часть бизнеса компании, которой владел французский автопроизводитель Renault.

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