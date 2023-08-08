Зеленский отвергает переговоры с РФ из-за грозящей лично ему катастрофы
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Между тем в Крыму отмечают, что Украина во главе с преступниками существует только пока есть помощь от Запада.
Киевский режим отвергает переговоры с Россией, потому что это грозит катастрофой для самого Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
«Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им», — указал он.
По словам Константинова, Украина во главе с преступниками существует только пока есть помощь от Запада, при этом у нее растут банковские счета. Но когда украинцы одумаются, будет поздно — ответов на вопросы от Зеленского они не получат. А он, в свою очередь, выбирает национальный крах, вместо своего.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению американского колумниста Джонстона Хервуда, из-за провального контрнаступления ВСУ Владимир Зеленский будет вынужден сесть за стол переговоров по принуждению Запада.
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