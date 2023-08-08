Умерла легендарная принцесса Турандот и звезда театра Вахтангова Юлия Борисова

Умерла звезда театра имени Вахтангова Юлия Борисова. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры. Легендарной принцессе Турандот было 98 лет.

«Народная артистка СССР, Герой Труда, кавалер орденов „За заслуги перед Отечеством“, лауреат Государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести», — подчеркнули в театре.

Последним желанием знаменитости было — прощание в кругу семьи. Известно, что звезду театра и кино похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом и их сыном.