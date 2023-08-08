GARAGE FEST Игора Драйв 2023 стал главным автособытием лета

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Лучшие пилоты России и Европы приняли участие в марафоне.

GARAGE FEST Игора Драйв 2023 стал главным автособытием лета

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Второй год подряд Автодром «Игора Драйв» становится местом главного автомобильного события летнего сезона. В Санкт-Петербург стекаются мастера и автолюбители не только из регионов России, но и из-за границы, чтобы стать участниками праздника скорости, музыки и драйва.

Более 30 тысяч посетителей приняли участие в мероприятиях фестиваля в этом году. Главным новшеством стало проведение этапов двух гоночных серий в рамках двух дней. В субботу состоялся марафон REC Игора Драйв. Он продолжался четыре часа, и в нем приняли участие лучшие пилоты России и Европы в составах 27 экипажей.

Главной интригой гонки REC Игора Драйв четыре часа стало противостояние прототипа G-Drive G01 прославленной команды G-Drive Racing с могучими суперкарами Mercedes-AMG GT3 команды Capital RT и Lamborghini Gallardo GT3 коллектива Spora GT. Лучший результат показал Роман Русинов.

Соревнования прошли также на дрифт-площадке и площадке картинг-центра. Победы были зафиксированы и на кольцевой трасе автодрома. На нее в воскресенье вышли классические автомобили, которые сразились сразу в двух видах соревнований: скоростном слаломе и заездах на регулярность движения. В паддоке Автодрома в минувшие выходные прошла выставка гоночных машин RDRC — самого престижного российского чемпионата по дрэг-рейсингу.

Аниматоры развернули масштабную программу для гостей с детьми. В ней были задействованы самые современные технологии для развлечений, которые не оставили равнодушными и взрослых. А завершил праздник концерт. На сцене выступили Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Мари Краймбрери. Зрители музыкального шоу подпевали им.

Второй год подряд GARAGE FEST Игора Драйв проходит с большим успехом. Мультиформатный фестиваль стал настоящим праздником для всех без исключения!

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