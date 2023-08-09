Решил пощекотать: милая встреча слона и людей произошла в Африке

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Слон встретился с посетителями нацпарка в Африке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhang Yudong; 5-tv.ru

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После такого нашествия вещам и сиденьям потребовалась химчистка.

Забавный и одновременно пугающий случай произошел в южноафриканском национальном парке. Там слон решил сам познакомиться с посетителями.

Он просунул хобот в машину, в которой находились несколько туристов. Затем начал щекотать пассажиров, которые никак не могли прогнать любопытного гиганта.

Никто, как отмечается, не пострадал. Но после такого нашествия вещам и сиденьям потребовалась химчистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что юг России изнывает от аномальной жары. В Ростовской области третий день подряд столбик термометра держится на отметке 43 градуса.

Поэтому на время жары сотрудники местного зоопарка устраивают обитателям дополнительные водные процедуры. Обезьян и слонов поливают из шланга, медведи и бегемоты купаются в бассейне.

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