Дешевле поехать в отпуск? Сколько стоит собрать ребенка в школу

И речь идет лишь о минимальном списке.

Почти до десяти тысяч рублей подорожал набор школьника. Речь о минимальном списке, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли.

Как отмечают «Известия», если к нему добавить рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тысяч рублей. Рост среднего чека по некоторым позициям увеличился почти на треть. Например, это касается комплекта канцелярских принадлежностей. Их стоимость поднялась до 1260 рублей.

На школьную форму тратят почти три тысячи рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Больше половины покупок происходит на онлайн-площадках.

По данным представителей одного из маркетплейсов, в первую неделю августа количество приобретенных учебников выросло на 146% по сравнению с прошлым годом. Самой затратной статьей становится верхняя одежда и школьный рюкзак.

Девочки смогут купить одежду для школы в среднем от трех до шести тысяч рублей. Эта сумма включает колготки, водолазку, костюм, обувь и юбку. Образ для юноши обходится примерно в восемь тыс. рублей.