Дешевле поехать в отпуск? Сколько стоит собрать ребенка в школу

Эфирная новость 21 0

Собрать ребенка в школу обойдется почти в десять тысяч рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

И речь идет лишь о минимальном списке.

Почти до десяти тысяч рублей подорожал набор школьника. Речь о минимальном списке, в который входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли.

Как отмечают «Известия», если к нему добавить рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцтоваров, траты могут достигать 22 тысяч рублей. Рост среднего чека по некоторым позициям увеличился почти на треть. Например, это касается комплекта канцелярских принадлежностей. Их стоимость поднялась до 1260 рублей.

На школьную форму тратят почти три тысячи рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. Больше половины покупок происходит на онлайн-площадках.

По данным представителей одного из маркетплейсов, в первую неделю августа количество приобретенных учебников выросло на 146% по сравнению с прошлым годом. Самой затратной статьей становится верхняя одежда и школьный рюкзак.

Девочки смогут купить одежду для школы в среднем от трех до шести тысяч рублей. Эта сумма включает колготки, водолазку, костюм, обувь и юбку. Образ для юноши обходится примерно в восемь тыс. рублей.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:54
После удара дронами уничтожена нефтебаза в Ровненской области Украины
8:40
Дешевле поехать в отпуск? Сколько стоит собрать ребенка в школу
8:34
Обстановка накаляется? Очередной виток обострения в Нигере
8:33
Сбитый в Подмосковье беспилотник протаранил крышу и забор — кадры с места
8:22
В Госдуме оценили идею считать рабочим потраченное на дорогу до офиса время
8:10
Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора скончался от ран

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Названая дочь и внучка? Кто унаследует имущество и деньги бездетной Васильевой
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Достаточно, чтобы сойти с ума»: Митя Фомин о том, какую хочет суперспособность

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку