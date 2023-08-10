«У меня есть мечта»: композитор Майский хочет открыть молодежный центр в Донецке

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 15 0

Композитор Майский рассказал о желании открыть центр для молодежи в Донецке

«У меня есть мечта»: композитор Майский хочет открыть молодежный центр в Донецке

Фото: ВКонтакте / Игорь Майский / idmaiskiy

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Сироты, отметил он, смогут обучаться там бесплатно.

Композитор и автор песен Игорь Майский заявил, что планирует создать в ДНР творческий центр для молодых талантов. Об этом сообщает ДАН.

«У меня есть мечта: объединить талантливых ребят и сделать в Донецке огромный центр под своим именем. Чтобы в нем ребята разного возраста учились играть на разных инструментах и писать стихи, занимались групповой психологией, чтобы совместно с выпускниками можно было писать для артистов», — отметил он.

По мнению артиста, начинающим талантам было бы полезно подробно изучить тонкости работы с соцсетями. В интернете ребята смогут оказывать друг другу поддержку и проводить разные конкурсы, чтобы приобретать известность.

Майский также отметил, что сироты будут обучаться в центре бесплатно. Композитор объяснил, что намерен писать больше песен, чтобы скорее прийти к поставленной цели.

Майский писал песни для группы «Винтаж», Юлианны Карауловой, Эммы М, Игоря Николаева и группы «Фабрика».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода купила свой хит «Твои глаза» у Майского.

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