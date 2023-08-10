У меня еще есть запас: Голубкина прокомментировала слухи о госпитализации

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 594 0

Лариса Голубкина госпитализирована после падения

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Актриса ехала в больницу на плановое обследование, но по пути случилась неприятность.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина госпитализирована в одну из московских больниц. Данный факт она подтвердила в разговоре с 5-tv.ru.

«Я себя чувствую хорошо. Решила проверить гемоглобины, лейкоциты. По дороге упала и никаких проблем», — не без юмора рассказала звезда советского кино.

Голубкина отметила, что нога подвернулась. Медики ее перебинтовали и оставили на всякий случай под присмотром.

К произошедшему актриса относится с юмором и даже проиронизировала, что на фоне сообщений о смерти Веры Васильевой и Юлии Борисовой может твердо заявить — ее коллегам по цеху было уже ближе к сотне лет, а у нее еще есть какой-то запас. 9 марта Лариса Ивановна отметила 83 года со дня рождения.

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