«Во многих смыслах»: Байден назвал Китай бомбой замедленного действия

При этом американский лидер выразил надежду на рациональные отношения США с этой страной.

Китай является «бомбой замедленного действия во многих смыслах», заявил президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств для кампании по своему переизбранию в 2024 году.

При этом американский лидер выразил надежду на рациональные отношения с Китаем, поскольку не хочет навредить этой стране.

«Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи», — добавил Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден ограничил инвестиции США в Китай. Новый указ запрещает американским гражданам вкладывать деньги в высокие технологии КНР, включая производство полупроводников, микроэлектроники и искусственного интеллекта.