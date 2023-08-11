Зона бедствия: сильнейшие ливни парализовали жизнь в Приморье
Режим ЧС объявили в семи районах Приморья на фоне ливней
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Люди не могут выйти из подъездов, машины захлебываются на дорогах.
На Приморье за сутки обрушилась почти месячная норма осадков — и сильнейшие ливни не прекращаются. Погибли женщина и двое детей, в семи районах объявлен режим ЧС.
Остановлено движение на участке федеральной трассы Владивосток — Хабаровск. Населенные пункты затопило так, что люди не могут выйти из подъездов, машины захлебываются на дорогах.
В воде оказался собачий приют, вмещающий 700 животных. Из зоны бедствия — корреспондент «Известий» Даниил Левин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей погибли, после того как их затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье. В момент трагедии они гуляли в километре от села Дальзаводское Хорольского округа.
Во время игры одного мальчика затянуло в трубу, второй сразу же бросился на помощь, но тоже оказался там. Позднее тела погибших были обнаружены правоохранителями.
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