Зона бедствия: сильнейшие ливни парализовали жизнь в Приморье

Эфирная новость 13 0

Режим ЧС объявили в семи районах Приморья на фоне ливней

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Люди не могут выйти из подъездов, машины захлебываются на дорогах.

На Приморье за сутки обрушилась почти месячная норма осадков — и сильнейшие ливни не прекращаются. Погибли женщина и двое детей, в семи районах объявлен режим ЧС.

Остановлено движение на участке федеральной трассы Владивосток — Хабаровск. Населенные пункты затопило так, что люди не могут выйти из подъездов, машины захлебываются на дорогах.

В воде оказался собачий приют, вмещающий 700 животных. Из зоны бедствия — корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое детей погибли, после того как их затянуло в трубу потоком воды в ходе паводка в Приморье. В момент трагедии они гуляли в километре от села Дальзаводское Хорольского округа.

Во время игры одного мальчика затянуло в трубу, второй сразу же бросился на помощь, но тоже оказался там. Позднее тела погибших были обнаружены правоохранителями.

+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
97.28
-0.12 107.16
0.27
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 авгу...

Последние новости

16:58
Илон Маск согласовал место боя с Марком Цукербергом
16:53
Под угрозой все: хакеры придумали новый способ кражи паролей
16:44
Суд продлил арест экс-возлюбленному Волочковой на два месяца
16:42
В Тагангроге пожилой мужчина с провалами в памяти заблудился и умер от жажды и голода
16:33
Когда болит все: как прийти в себя после разгульного пикника
16:30
«Хотели бы избежать»: как повлияет курс рубля на финансовую стабильность

Сейчас читают

Момент падения дрона на Карамышевской набережной в Москве попал на видео
«Все наоборот»: жена Маликова представила свою версию скандала с дочерью
«По-другому живут»: как изменились герои в адаптации «Постучись в мою дверь»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку