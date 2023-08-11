Больная тема: в России обсудили меры безопасности в сфере детского отдыха

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В России обсудили меры безопасности в сфере детского отдыха

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcus Brandt; 5-tv.ru

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Только в августе в стране выявили работу нескольких нелегальных лагерей.

Как сделать детский отдых безопасным, сегодня рассказали эксперты. Тема как никогда актуальна — только в августе в России выявили работу нескольких нелегальных лагерей.

Среди них — «Солнечный остров» в Сочи, где обещали четырехразовое питание, бассейн, развлекательную программу. На деле ничего этого не оказалось, безопасность детей тоже никто не гарантировал.

Поэтому специалисты предостерегают — красивая картинка на сайте, привлекательная стоимость путевки и даже отзывы — далеко не главное. Перед тем, как отправить ребенка на отдых, нужно проверить, значится ли лагерь в реестре оздоровительных учреждений — такие списки есть в каждом регионе.

«Если родителю понравился какой-то лагерь, нужно свериться, есть ли он в реестре этого конкретного региона», — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

С зарубежным отдыхом — сложнее, нет единой базы и такого контроля. Эти механизмы сейчас нужно прорабатывать.

К примеру, на этой неделе российских детей выселили из турецкого отеля, потому что туроператор не оплатил их проживание. А потом оказалось, что компания «Колибри-тур» вообще не имела права организовывать отдых. Проверку по этому факту сейчас проводит Следственный комитет.

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Больная тема: в России обсудили меры безопасности в сфере детского отдыха

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