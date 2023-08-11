«Сейчас расплачусь»: что известно о состоянии больной раком Крючковой

Актриса смогла приехать на Вятский фестиваль. Но как она там себя чувствовала?

Актриса Светлана Крючкова в последние годы отказывалась от поездок на различные мероприятия. Все из-за слабого здоровья. У женщины рак. Об ее нынешнем состоянии рассказало издание 7Дней.ru.

Сейчас со здоровьем актрисы все в порядке. Но после лечения звезда решила не уезжать далеко из Санкт-Петербурга. Ведь ей нужно соблюдать строгие рекомендации и постоянно проходить обследования у врачей. Но Крючкова все-таки решила поехать на Вятский фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах».

Счастливая актриса вышла на красную дорожку в Кирове. Выглядела она вполне бодро. Публика встретила ее бурными овациями. Женщина уверено шла мимо зрителей и посылала им воздушные поцелую. Фанаты были очень рады приветствовать Крючкову, а она была счастлива снова пройтись мимо своих поклонников.

«Продюсер Сергей Новожилов, который в марте приезжал на день памяти Анны Ахматовой, уговорил меня приехать в Киров. И я приехала сюда — сейчас расплачусь», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, как эксцентричная выходка принесла роль Светлане Крючковой.